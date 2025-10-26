CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMA PROGRAMI BELLİ OLDU

​​​​​​​Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 102. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu Akyazı’da da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 102. Yıldönümü tüm yurtta, yurt dışı temsilciliklerimizde olduğu Akyazı’da da çeşitli tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Akyazı Kaymakamlığınca açıklanan programa göre ilk tören 28 Ekim Salı günü saat 11.30 da Atatürk Anıtına protokol tarafından çelenk bırakılarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunacak.

İkinci tören 29 Ekim günü saat 10.00 da Kaymakam Mustafa İkbal Eşki Kaymakamlık Makamında tebrikleri kabul edecek.

Saat 10.30 da Recep Tayyip Erdoğan Spor Komkleksi salonunda kutlama programı uygulanacak.

Akşam saatlerinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce gençleri ve halkın katılımı ile Çarşı içinden başlayıp Spor Komkleksinde sona erecek fener alayı düzenlenecek.

Saat 20.30 da ise Halkımız için ısa adı AKSA-DER olan Akyazı Kültür ve Sanatseverler Derneğince Türk Sanat Müziği eserleri ve Halk türkülerinden oluşan şahane bir konser verilecek.

Kaymakam Mustafa İkbal Eşki tüm halkımızı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti.