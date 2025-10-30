Akyazı Reşadiye Mahalle sakinleri kültür Derneği kurdu

​​​​​​​Akyazı’ya bağlı Reşadiye Mahalle sakinleri kısa adı REMASTADER olan Reşadiye Mahallesi Sosyal Hayatı Canlandırma, Tabiat Varlıklarını Koruma Kollama ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme ve Yaşatma Derneğini kurdu.

Kuruluşu tamamlanan Dernek üyeleri ilk toplantılarını da yaptılar. Olumlu bir havada geçen ilk kuruluş toplantısında geçici başkan ve yönetim kuruluda belirlendi. Buna göre Akyazı Küçük Sanayi Sitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneğinin eski başkanı Çetin Sarı kurucu başkanlığa, Hüseyin Sarı, Mahmut Yüksel, Fuat Özgür, Cengiz Yüksel ve Mehmet Kılıç da geçici yönetim kurulu üyesi getirildiler.

Kurucu başkan ve yönetim kurulunun yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapacağı yapılan açıklamada yer aldı.