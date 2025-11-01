Anasayfa

Akyazı Güncel

KIZILAY AKYAZIDAN HAFTA DOLAYISI İLE OKUL ZİYARETLERİ

Akyazı Güncel 32 OKUNMA

KIZILAY AKYAZIDAN HAFTA DOLAYISI İLE OKUL ZİYARETLERİ

Ziyarette Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu ve Okul Müdürü Ömer Öztaş bir araya gelerek Kızılay Haftası’nın anlamı, gönüllülük bilinci ve öğrenciler arasında yardımlaşma kültürünün geliştirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundular.

Kızılay Haftası Kapsamında Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokuluna Ziyaret Kızılay Haftası kutlamaları çerçevesinde Türk Kızılay Akyazı Şubesi, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulunu ziyaret etti. Etkinlikte öğrencilere Kızılay’ın insani yardım faaliyetleri, toplumsal dayanışmadaki rolü ve gönüllülüğün önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Programın sonunda Okul Müdürü Ömer Öztaş ve okul yönetimi, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’na anlamlı hediyelerini takdim ederek teşekkürlerini iletti. Türk Kızılay Akyazı Şubesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarda iyilik, paylaşma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.