KIZILAY AKYAZIDAN HAFTA  DOLAYISI İLE OKUL ZİYARETLERİ

Kızılay Haftası Kapsamında Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokuluna Ziyaret
Kızılay Haftası kutlamaları çerçevesinde Türk Kızılay Akyazı Şubesi, Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulunu ziyaret etti.
Etkinlikte öğrencilere Kızılay’ın insani yardım faaliyetleri, toplumsal dayanışmadaki rolü ve gönüllülüğün önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Programın sonunda Okul Müdürü Ömer Öztaş ve okul yönetimi, Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu’na anlamlı hediyelerini takdim ederek teşekkürlerini iletti.
Türk Kızılay Akyazı Şubesi olarak, geleceğimizin teminatı olan çocuklarda iyilik, paylaşma ve yardımlaşma bilincini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız aralıksız devam edecektir.