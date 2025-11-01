Akyazı Güncel
AKYAZI’LI GAZETECİ YAZAR HÜSAMEDDİN ACAR'IN İMZA GÜNÜ
Akyazılı gazeteci-yazar Hüsameddin Acar 1 Kasım Cumartesi günü kitaplarını imzalayacak.
Gazi Süleyman Paşa Camii önündeki imza töreni saat 13.00'te başlayacak... Küçük Savaşçı, Spor Dünyasında OFSAYT Olaylar ve Ben ASKERDE İken isimli kitaplarını imzalayacak olan Acar, "Akyazılı kitap severleri, akraba, komşu ve dostlarımı imza gününe bekliyorum" dedi...
İmza gününe Akyazılıların ilgi göstermesi bekleniyor.
