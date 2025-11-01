AKYAZI’LI GAZETECİ YAZAR HÜSAMEDDİN ACAR'IN İMZA GÜNÜ

Gazi Süleyman Paşa Camii önündeki imza töreni saat 13.00'te başlayacak... Küçük Savaşçı, Spor Dünyasında OFSAYT Olaylar ve Ben ASKERDE İken isimli kitaplarını imzalayacak olan Acar, "Akyazılı kitap severleri, akraba, komşu ve dostlarımı imza gününe bekliyorum" dedi...