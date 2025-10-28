Akyazı Kızılay Akyazı Şubesi Eğitimcilerle iç içe

​​​​​​​Akyazı Kızılay Şube Başkan ve yöneticilerinde dur aman yok. Eğitimcilerle iç içe olan Şube Müdürlüğü yetkilileri, ya bir okula gidip öğrencilerle bir araya geliyorlar, ya da bir okulun öğrenci veya öğretmenleri Kızılay Şubesini ziyaret ediyorlar.

Akyazı Kızılay Şube Başkan ve yöneticilerinde dur aman yok. Eğitimcilerle iç içe olan Şube Müdürlüğü yetkilileri, ya bir okula gidip öğrencilerle bir araya geliyorlar, ya da bir okulun öğrenci veya öğretmenleri Kızılay Şubesini ziyaret ediyorlar.

Paris Ortaokulu Kızılay Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’nun son ziyaret ettiği okullardan biri oldu. Paris Ortaokulu müdür, idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliği ile düzenlenen Filistine Destek kermesinin açılışına katılan Birincioğlu, gördüğü dayanışmanın anlatılamayacak kadar güzel ve duygulu olduğunu söyledi ve el ele verilen bu destek herkese ve her okulumuza örnek olmalıdır dedi.

Paris Ortaokulu Müdürü Muammer Yücel ve Öğretmenlerinden Rıdvan Dişli ile de bir araya gelen Kızılay Başkanı Mustafa Birincioğlu, bu güzel dayanışma için kendilerine ve onların nezdinde diğer öğretmen, öğrenci ve öğrencilerin velilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen kermeste evlerinden getirdikleri yiyecekleri, el emeği ürünleri satışa sundular ve elde edecekleri geliri de hiç zaman geçirmeden Filistin’e ulaştıracaklarını söylediler ve öğrencilerde bu konuda kendilerine yardımcı olan Velilerine, Okul Müdür ve İdarecilerle Öğretmenlerine teşekkür ettiler.

Okullara ziyaretlere giden Kızılay’ı bazı okulların öğretmenleri de ziyaret ediyorlar ve birer eğitici olarak Kızılay’a her zaman desteklerini bu ziyaretlerde dile getiriyorlar.

Nitekim Akyazı Ahmet Hasnun Tunçsoy Öğretmenlerinden Kübra Katkat, Filiz Meydan ve Berkan Meydan’da Kızılay Şube Başkanlığını ziyaret edenler arasındaki şerlerini aldılar.

Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu, eğitimcilerin yapmakta oldukları ziyaretler bize son derece sevindiriyor ve mutlu ediyor dedi ve yapılan ziyaret ve bu ziyarette vaat edilen destek için kendilerine teşekkür etti.