DÜNYA TURAN BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI İLYAS KULAKSIZ ÇOCUKLARIN CUMHURİYET BAYRAMINI KUTLADI

Akyazi Konuralp Mahallesi Muhtarı Muhsin Anıl Mahallesi halkından bir gurup çocukla birlikte Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile Dünya Turan Birliği Akyazı Şubesini ziyaret ederek Genel Başkan İlyas Kulaksız’ı ziyaret etti.

Başkan İlyas Kulaksız misafirlerini dernek binasında kabul etti ve onların Cumhuriyet Bayramlarını kutladı. Başkan Kulaksız başkanı olduğu Turan Birliğini tanıtarak faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Onların merak ettikleri sorularını cevaplandırdı.

Dünya Turan Birliği şubesine ziyarette Akyazı Manifaturacılar ve Kavaflar Odası başkanı İsmet Öztürk ile Eski Belediye Başkanı yardımcılarından Cahit Kaplan da hazır bulundu.

Ziyaret çıkışında çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan İlyas Kulaksız yepılen ziyaretten oldukça memnun kaldığını belirterek ziyaretçilerine teşekkür etti.