PAZARKÖY EĞİTİMSPORUN BU ÖRNEK DAVRANIŞINI TEBRİK EDİYORUZ

Dün Akyazı Suni sahada İlçemizin Süper Amatör Kümede mücadele eden iki güzide takımı Alaağaçspor ile Pazarköy Eğitimspor takımları 2025-2026 Futbol sezonunun ilk maçında karşı karşıya geldiler. Maçı Alaağaçspor takımı 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maçı Kazanan Alaağaçspor lu sporcu ve yöneticileri hakemin bitiş düdüğü ile arkalarında ne bıraktıklarına bakmadan oturdukları kulübenin önündeki çöpleri bırakarak soyunma odasının yolunu tuttular.

Pazarköy Eğitimspor Kulüp Başkanı Kerem Durmuş ise ağır yenilginin verdiği üzüntüye rağmen sporcularını çağırarak kulübelerinin önünde oluşan çöpleri birlikte toplayıp tertemiz bir şekilde bırakarak sahadan ayrıldılar.

Pazarköy Epitimspor Eğitimspor’un başkan ve sporcularını göstermiş olduğu bu örnek davranışları nedeniyle tebrik ediyoruz. Demek ki Takımlarımızın yöneticilerinin Sahada sadece futbol oynanmadığını çevrenin de temiz tutulması gerektiğini sporculara anlatıp uygulatmalı.