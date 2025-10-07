Akyazı Spor
PAZARKÖY EĞİTİMSPORUN BU ÖRNEK DAVRANIŞINI TEBRİK EDİYORUZ

Dün Akyazı Suni sahada  İlçemizin Süper Amatör Kümede mücadele eden iki güzide takımı Alaağaçspor ile Pazarköy Eğitimspor takımları 2025-2026 Futbol sezonunun ilk maçında karşı karşıya geldiler. Maçı Alaağaçspor takımı 7-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Maçı Kazanan Alaağaçspor lu sporcu ve yöneticileri hakemin bitiş düdüğü ile arkalarında  ne bıraktıklarına bakmadan oturdukları kulübenin önündeki çöpleri bırakarak soyunma odasının yolunu tuttular.

Pazarköy Eğitimspor Kulüp Başkanı  Kerem Durmuş ise ağır yenilginin verdiği üzüntüye rağmen sporcularını çağırarak kulübelerinin önünde oluşan çöpleri birlikte toplayıp tertemiz bir şekilde bırakarak sahadan ayrıldılar.

Pazarköy Epitimspor Eğitimspor’un başkan ve sporcularını göstermiş olduğu bu örnek davranışları nedeniyle tebrik ediyoruz.  Demek ki Takımlarımızın  yöneticilerinin Sahada sadece futbol  oynanmadığını  çevrenin de temiz tutulması gerektiğini sporculara  anlatıp uygulatmalı.

 

