Aile Sağlık binası yükseliyor

İl Sağlık Müdürlüğünün Dokurcun Tırcılar Kooperatifi başkanlığı ile yaptığı protokol sonra temeli atılan ve yapımına başlanan Akyazı Dokurcun Mahallesinin önemli eksiklerinden biri olan Aile Sağlığı binası inşaatı hızlı yükseliyor ve tamamlanıp vatandaşın hizmetine yakın tarihte sunulması bekleniyor.

Tırcılar Kooperatifi başkanı Ercan Konur, temelini atarak başlattığımız inşaatımız tamamlanmak üzeredir. Allah’ın izniyle inşaatımız tamamlandığında Dokurcun Mahallemiz önemli bir sorundan kurtulmuş olacak ve vatandaşlarımız daha rahat bir ortamda sağlıklarına kavuşacaklardır. Temennimiz bu yöndedir açıklaması yaptı.

Dokurcun ve çevresinde yaşamakta olan vatandaşlarda Mahallemizin güzel bir sağlık binasına kavuşacağı günler yakındır emek verenlere ve yardım edenlere teşekkür ediyoruz demeyi ihmal etmediler.