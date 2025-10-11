Akyazı Vakıf köprüsü üzerinde korkunç kaza 2 asker şehit oldu

​​​​​​​Akyazı Vakıf köprüsü üzerinde meydana gelen korkunç kazada Akyazı’ya göreve gitmekte olan iki Jandarma Astsubaylar Kd. Çavuş Tacettin Gün ile Kd. Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit oldu v e diğer araçta bulunan iki kişide yaralandılar.

Akyazı Vakıf köprüsü üzerinde meydana gelen korkunç kazada Akyazı’ya göreve gitmekte olan iki Jandarma Astsubaylar Kd. Çavuş Tacettin Gün ile Kd. Çavuş Hakkı Eryılmaz şehit oldu ve diğer araçta bulunan iki kişide yaralandılar.

Edinilen bilgilere göre SUV model 54 EP plakalı sivil jandarma aracı ile 54 ABC plakalı otomobil köprü üzerinde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar kullanılmaz hale gelirken sivil Jandarma aracıyla görece giden Astsubaylar kaza yerinde hayatlarını kaybettiler. Diğer araçta bulunan iki kişi ise yaralandılar.

Kaza mahalline gelen 112 Acil Sağlık ekibi şehit olun astsubayları ve yaralıları Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Şehitler daha sonra Akyazı Devlet Hastanesi morgundan alınarak Korucuk’ta bulunan Adli Tıp Kurumuna götürüldüler.

Kazayı duyan ve iki askerin şehit olduklarını öğrenen Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan da kazanın olduğu yere gitti ve Jandarma yetkililerine üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini belirtti.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir belediye başkanı Yusuf Alemdar’da şehit olan iki jandarma personeli için taziye mesajı yayınladı. Başkan Alemdar mesajında kazada hayatlarını kaybederek şehit olan 2 Jandarma personelimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Aziz Milletimizin başı sağ olsun dedi.

Kısa sürede kazadan haberdar olan Akyazılılar olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadılar.

Şehit olan Astsubayların birinin Manisa diğerin de Adana’lı oldukları öğrenildi.