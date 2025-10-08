OKULA GELDİ, ÖĞRETMENE SALDIRDI, EMNİYETTE İFADESİ ALINDI SERBES BIRAKILDI !

İddialara göre Beden Eğitimi Öğretmeni S.T., iddiaya göre sınıfta yaşanan küfürleşme nedeniyle öğrencisini okul idaresine götürdü. Öğrencinin velileri okul idaresi ile yaptıkları görüşme sonrası öğretmene fiziki saldırıda bulundu.

7 EKİM 2025 Salı Günü Öğle saatlerinde Akyazı İnönü ilk ve Ortaokul binası salonunda meydana gelen olayda bay bayan iki veli Okulun Beden Eğitimi öğretmenine çirkin saldırıda bulunarak öğretmeni yumrukladı. Öğrenci ve öğretmenlerin önünde gerçekleşen olayda öğrenciler büyük bir korku yaşadı.

Olay sonrası emniyet güçleri okula gelerek saldırıyı gerçekleştiren veliyi emniyete götürerek tarafların ifadelerine başvurdu.

Edinilen bilgiye göre emniyette ifadesi alınan veli elini kolunu sallaya sallaya emniyetten çıkıp gitti.

Olayın kısa süre içinde duyulması üzerine Eğitim-Bir-Sen ve Eğitimciler Birliği Sendikalarına bağlı Üyeleri olayı kınamak için bugün okul önünde olayı şiddetle kınayan bir basın açıklamasında bulundu. Üyeler ellerinde olayı kınayan pankartlarla yetkililerin öğretmenlere yapılmakta olan saldırılara artık bir dur demeleri gerektiğini vurgulayarak yasal önlemler alınmasını istediler. Veli kafasına göre istediğini yapacak, kendisine bir şey yapılmayacak, öğretmen de yediği dayakla kalacak. Biz öğretmenler de huzur içinde nasıl görev yapacağız.

Basın açıklaması Sakarya Eğitim-Bir-Sen başkanı Murat Mengen yaptı

Açıklama aynen şöyle:

Değerli Basın Mensupları ve Kıymetli Eğitim Çalışanları,

Bu gün burada, genel anlamda eğitim çalışanlarına, özelde ise Akyazı’da öğretmenimize karşı yapılan şiddeti, protesto etmek amacıyla toplanmış bulunmaktayız.

Bugün burada, maalesef yine ‘Eğitim de şiddete dur demek’, ‘Sesimizi yetkililere duyurmak’, ‘Çözüm bulma iradesini harekete geçirmek’ için bir araya geldik. Öncelikle Kıymetli öğretmenimizin şahsında tüm eğitim çalışanlarımıza, hepimize geçmiş olsun.

Akyazı ’da kendisini veli zanneden kişi ve çetesinin, bir eğitim yuvasında, öğrencilerinin gözü önünde, çözümü şiddette bularak, öğretmenimizi darp etmeleri tam anlamı ile eşkıyalıktır. Bu şiddet asla kabul edilemez. Kabul edilemez, çünkü aslında kaybettiğimiz, toplum içindeki sevgimiz, saygımız, vicdanımızdır. Aslında kaybettiğimiz geleceğimiz, milli değerlerimizdir.

“Susma haykır, şiddete hayır!

Bugüne kadar kamu görevlilerine yönelik gerçekleştirilen tüm şiddet olaylarında tepkimizi en sert şekilde ortaya koyduk. Eğitim Bir Sen olarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu içinde ŞİDDET ile ilgili bir maddenin olması için çabaladık ve başardık. Bir dönem okullarımızda zirve yapan şiddet olaylarının azalmasına rağmen, bir kaç hafta önce Sapanca da, bugün ise Akyazı ilçemizde olduğu gibi maalesef eğitim kurumlarımızda ŞİDDETE, halen şahit olmaktayız.

Eğitimciye şiddet, ülkeye ihanet!

Devlet, kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde, suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve buna ilişkin ihlalleri önleme, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirmesi, hukuk devleti olmasının gereğidir. Bu doğrultuda, eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet eylemlerine yönelik cezaların artırılması ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Bunun için, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin bir tarafı da Milli Eğitim Bakanlığı olmalı, kamu davası oluşmalı ve mutlaka maddi manevi tazminat hakkı verilmelidir.

Eğitimciye uzanan eller, Cezalandırılsın!

Şiddetin mağduru sadece muhatabı değildir. Eğitim çalışanlarımızın tümünün yanında, öğrencilerimiz, velilerimiz, okullarımız, başarıya olan inancımız, huzurumuz hatta geleceğimizdir. Bundan dolayı şiddete karşı çıkmak, önlemek toplumsal bir görev ve vazifedir.

Eğitimciye Şiddete Hayır!

Bu vesile ile söz konusu veli ve çetesini kınadığımızı, bu olayın son olmasını temenni ettiğimizi, tekrar eğitim çalışanlarımızın da, toplumumuzun da şiddete bir kez daha şahit olmamasını, Eğitim-Bir-Sen olarak, her daim eğitim çalışanlarımızın yanında olacağımızı ve bu olayın hem hukuksal hem de idari olarak takipçisi olacağımızı beyan eder, bütün basınımızın değerli temsilcilerine ve tüm katılımcı kardeşlerimize teşekkür ederiz.”