BİRİNCİ ARA TATİL BAŞLADI

​​​​​​​2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı ara tatili bu gün başladı. Bir hafta sürecek olan ara tatil 17 Kasım 2024 Pazar günü sona erecek.

2024-2025 Eğitim ve öğretim yılı ara tatili bu gün başladı. Bir hafta sürecek olan ara tatil 17 Kasım 2024 Pazar günü sona erecek.

18 Kasım tarihinden itibaren Eğitim Öğretime devam edilecek.

10 Kasım Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için düzenlenecek olan anma törenin Milli Eğitim Bakanlığının çalışma programında tatil gününe denk getirilmesi bu özel günün bir çok okullarımızda kutlanamayacağı şeklinde yorumlanmasına neden olurken öğrenci velileri bu tatilin bir hafta sonra ya da bir hafta önce olması gerektiğini belirterek Milli Eğitim Bakanlığını eleştirdi.