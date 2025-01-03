Eğitim
Giriş Tarihi : 03-01-2025 22:46

ASSUNUN DOKURCUN’DAKİ OKUL İNŞAATI YÜKSELİYOR

​​​​​​​Akyazı’nın Dokurcun Mahallesinde temeli atılarak inşaatı başlatılan ASSU Nazif Kalebaşı çok programlı lise binasının yapım

ASSUNUN DOKURCUN’DAKİ OKUL İNŞAATI YÜKSELİYOR

Akyazı’nın Dokurcun Mahallesinde temeli atılarak inşaatı başlatılan ASSU Nazif Kalebaşı çok programlı lise binasının yapım çalışmaları sürüyor.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan Beraberindekilerle birlikte İnşaat alanında incelemelerde bulundu ve ASSU yetkililerinde inşaat hakkında bilgiler aldı.

İnşaatı gezdikten sonra açıklama yapan Başkan Bilal Soykan yapımı devam eden okulumuz inşaatı tamamlanıp eğitim öğretime başladığında bu bölgemizin velileri çocuklarını okutma konusunda  bir hayli rahatlayacaklardır dedi ve okulu yapmayı üstlenen ASSU yetkililerini tebrik ediyorum dedi.

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