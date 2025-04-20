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  • ALAAĞAÇ ORTA OKULU MÜDÜRÜ METİN KUT EMEKLİYE AYRILDI
Eğitim
Giriş Tarihi : 20-04-2025 21:55

ALAAĞAÇ ORTA OKULU MÜDÜRÜ METİN KUT EMEKLİYE AYRILDI

​​​​​​​Uzun yıllar Akyazı ilçesinde Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde görev yaparak yüzlerce öğrencinin eğitimine katkı veren en son olarak ta Alaağaç İlk ve Orta okulu Müdürlüğü

ALAAĞAÇ ORTA OKULU MÜDÜRÜ METİN KUT EMEKLİYE AYRILDI

Uzun yıllar Akyazı ilçesinde Milli Eğitimin çeşitli kademelerinde görev yaparak yüzlerce öğrencinin eğitimine katkı veren en son olarak ta Alaağaç İlk ve Orta okulu Müdürlüğü görevlerinde bulunan  Metin Kut Emekliye ayrıldı.

mize ve eğitim camiamıza değerli katkılarda bulunan Alaağaç Ortaokulu Müdürü Sayın Metin Kut, emeklilik sürecine adım attı.

Metin Kut  İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can’ı makamında ziyaret ederek dilekçesini verdi ve Milli Eğitim çalışanlarına veda etti.

İlçe illi Eğitim Müdürü Hasan Can emekliye ayrılan Metin Kut’a bu güne kadar Milli Eğitime verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki emeklilik hayatında sağlık, huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

 

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