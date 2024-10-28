AKYAZI’NIN İLK İLKOKULU KONURALP İLKOKULU

​​​​​​​ J.J. Konuralp İlkokulu Akyazı’da sayısız ve çok değerli insan yetiştiren okullarımızdan biri ve de ilkidir. Geçmiş yıllarda bu okulumuzdan mezun olduktan sonra gittikleri okullarda çok başarılı

J.J. Konuralp İlkokulu Akyazı’da sayısız ve çok değerli insan yetiştiren okullarımızdan biri ve de ilkidir. Geçmiş yıllarda bu okulumuzdan mezun olduktan sonra gittikleri okullarda çok başarılı olan, Üniversiteyi bitirdikten sonra seçtikleri branşlarda Ülke genelinde görev alan, bulundukları makamlarda vatanına milletine çok büyük ve de önemli hizmetler veren öğrenciler yetiştirmiş çok etkin, çok değerli, çok prestijli ve öğrencilerin okumak için, öğretmen ve idarecilerin de bu okulda görev yapmak için adeta birbirleri ile kıyasıya yarıştığı ve Akyazı’nın da ilk ilkokuludur KONURALP.

Mazisi çok derin olun bu okulumuzda bugün görev yapan öğretmen ve idarecilerin okulun mazisini, yetiştirdiği değerleri, geçmişte bu okulda öğretmenlik ve yöneticilik yapanlar gibi fazla mesai harcayarak bildiklerini öğrencilerine en iyi şekilde anlatıp onların yetişmelerine katkı vermeleri gerektiği gerçeğini hiç unutmalılar diyen Akyazılılar bu okulun öğretmen ve yöneticilerinden eski yıllarda olduğu gibi sosyal, kültürel, spor ve her türlü yarışmalarda okullarını bırakın Sakarya’yı ülke genelinde en üst mertebelere taşımak için canla başla çalışmaları gerektiğini söylemeyi de ihmal etmiyorlar.

Geçmişi 1900’lü yılların başlarına dayanan J.J. Akyazı Konuralp İlkokulunu biraz tanıyalım.

Konuralp İlkokulunun özgeçmişi;

J.J. Konuralp İlkokulu Sakarya’mızın eski ve köklü ve de prestijli okullarından biridir. Geçmişi 1900’lü yılların başlarına kadar uzanmaktadır. O dönemde 20. Yüzyılın başlarında Akyazı 80 hanelik küçük bir nahiye idi. O zamanlar eğitim ve öğretim mahalle mekteplerinde yürütülüyordu.

Akyazı’da ilk defa bu okulumuza 1910 yılı Kasım ayında Edirne Muallim Mektebi mezunu olan Osman Nuri Akıncı baş öğretmen olarak tayin edilmiştir. Okulun başöğretmeni Akıncı merkezdeki medrese binasında 40 kadar öğrenci ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

Mevcut bina ihtiyacı karşılamayınca arsası Altındere (Beynevit) eşrafından Mahmut Koç tarafından bağışlanan arsa üzerinde (şimdiki okulun bulunduğu arsa)ahşap bir binanın yapımına başlanmıştır. Vatandaşların destekleri ile bina bitirilemediği için zamanın padişahı sultan Reşat (V.Mehmet) yardım etmiş ve gönderdiği 20 kırmızı altınla 1912 yılında bodrum üzeri 8 odalı ahşap bina tamamlanmıştır. Yapılan bu binada 1943 yılına kadar eğitim yapılmıştır.

1957 yılında yaşanan depremde bina büyük zarar görmüş, daha sonra bina yıkılmış ve yerine betonarme binanın yapımına başlanmıştır. 2 yıl eğitim ve öğretim Değirmenler Caddesi üzerine bulunan ve Mustafa Dilmen’e ait binada devam edilmiştir.

Okul yapımı 196l yılında tamamlanan yeni binaya taşınmış 1979 yılında 6 derslik daha ilave edilerek okul 14 derslik, 3 yönetici odası, 1 laboratuar, 1 kitaplık ve 1 toplantı salonu haline getirilmiştir.

Okulun adı Atatürk İlkokulu yapılıncaya kadar merkez ilkokulu iken değiştirilerek Akyazı’yı fetheden ilk Padişah Osman beyin komutanlarından Konurlp beyin adı konulmuştur.

Bu Binada 1999 yılında yaşanan Marmara depreminde ağır hasar görmüş daha sonra da yıkılmıştır. Depremden sonra Akyazı’ya gelen Johnson Johnson Firması tarafından yaptırılmış ve 20.12.2000 tarihinde eğitime açılmıştır. Yeni okulda şu an itibarıyla 16 derslik, 2 yönetici odası, 1 öğretmenler odası, 1 rehberlik odası, 4 ana sınıfı dersliği, 1 egzersiz odası, 1 spor odası, 1 toplantı salonu hizmet vermektedir.

Konuralp İlkokulunda 1960 yılından itibaren 2022 yılına kadar ikili öğretim yapılmış yeni okul binalarının yapılması ile okulun yarısı Madanoğlu ilkokuluna taşınmış her iki okulda da normal öğretim yapılmaya başlanmıştır.