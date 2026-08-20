Akyazı Sağlık’tan Gebe eğitimleri devam ediyor

​​​​​​​Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Gebe Okulunda eğitimleri devam ediyor.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan Gebe Okulunda eğitimleri devam ediyor.

İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok gerçekleştirilmekte olan eğitimlerde anne adaylarına gebelik dönemlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar, Anne ve bebek sağlığı, doğuma hazırlık, doğum süreci ve doğum sonrası dönemler hakkında bilgilendirmeler yapıldığını söyledi ve eğitimler aracılığı ile anne adaylarının gebelik sürecine ilişkin bilgi düzeylerinin arttırılması ve doğuma daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hazırlanmaları konularında daha bilgili olmaları konularında aydınlatılıyorlar dedi.

Eğitim programlarının sonunda Akyazı belediyesi tarafından hazırlanan bebek bakım paketleri anne adaylarına hediye edileceği de açıklamalarında yer alıyor.

İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Şeyda Tok, Tüm anne adaylarını açtıkları okullarına beklediklerini de söyledi ve katılmalarını özellikle istedi.