Akyazı Şoförler Odası başkanı Özdemir: “ Paraya düşkünlüğümüz yok. Bizde insanız”

​​​​​​​Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, basın mensupları ile bir araya geldi. Dertleşerek var olan sıkıntılarından bahsetti.

Akyazı Şoförler Odası başkanı Şaban Özdemir, basın mensupları ile bir araya geldi. Dertleşerek var olan sıkıntılarından bahsetti.

Sözlerine Bizim için şoför esnafı paraya çok düşkündürler. Onlar için her şeyin başında para kazanmak gelir derler. Asla böyle bir şey yoktur. Bu sözleri söyleyenler unutmasınlar ki, bizde yani şoför esnafımızda insandırlar. Diyerek başladığı basın toplantısında ki konuşmasında önemli konulara ve sorunları değindi.

Şoförlerimizin eğitimleri için sürekli olarak çeşitli konular üzerinde kurslar açıyor ve şoförlerimizi eğitmeye çalışıyoruz. Asıl üç tekerlekli araçları kullananların eğitimlerden geçmeleri gerekir. Çünkü onlar trafiğe çıktıklarında büyük tehlikeler yaratıyorlar. Asıl biz onların yüzünden büyük sorunlar yaşıyoruz diyen başkan Özdemir, Belediyelerin taşıma işlerine girmemeleri gerekir. Çünkü bizler zaten Belediyelerimiz adına çalışıyoruz. Yani biz zaten büyük şehirliyiz. O nedenledir ki, arabalarımızda Sakarya Büyük şehir yazıyor.

65 yaş ve üstleri

65 yaş ve üstlerini ücret almadan taşıyoruz. Bize verilen paralar yetersiz kalıyor. Çünkü her şey zamlandı ama biz 6 ay önce aldığımız zamlarla yolcu taşımaya çalışıyoruz. Hepimiz bu taşımadan dolayı zarar ediyoruz. Çünkü çok sayıda ücretsiz ve indirimli kartlı yolcu taşıyoruz.

Biz onlar için bir şey istemiyoruz. Onlar adına verilmekte olan paraları da istemiyoruz. O parayı bize değil, vatandaşın kendisine versinler. Onlarda verilen o parayla seyahat etsinler istiyoruz açıklaması yapan Başkan Özdemir, Pandemiden sonra kendimizi bir türlü toparlayamadık. Kullanmakta olduğumuz mazot nedeyse 100 lira bandına yaklaştı. Biz hala eski fiyatlarla yolcu taşıyoruz. Bugün arabalarınızı yenileyin deseler otobüs sahiplerinin büyük kısmı yenileyemez. Çünkü parası yoktur şeklinde konuştu.

Korsan arabalar

Korsan arabalardan muzdaribiz. Bizler vergimizi ve sigortalarımızı öderken, korsanlar hem yolcumuzu çalıyorlar, hem de ne vergi ne de sigorta ödüyorlar. Bu durumun mutlak surette önlenmesi gerekiyor diyen başkan Şaban Özdemir, paket taşımakta istemiyoruz. Biz kurye değiliz. Çünkü o paket içinde ne var ne yok. Bilmiyoruz. Taşıdığı şayet sakıncalı bir paket ise cezasını biz çekiyoruz dedi.

Tır ve Kamyon parkımız yok

Akyazılılar olarak tır ve kamyon parkı istiyoruz. Bize en fazla sıkıntı veren konulardan biridir bu tır ve kamyon parkı sorunu. Kiralanmış bir yerde bulunan tır ve kamyon parkının belediyemiz tarafından yapılması en büyük isteklerimizden biridir. Çünkü bu sorun kanayan bir yaramızdır.

Klima konusu

Yaz olsun kış olsun seyahat etmekte olan yolcularımız en çok otobüs ya da minibüslerin çalışmaya ya da çalıştırılmayan klimalarından muzdariptirler. Özellikle toplu taşımalarda klimaların sıkıntı yaratması kapıların sürekli olarak açılması ve kapanmasından kaynaklıdır. Klimalar soğutana ya da ısıtana kadar kapılar yolcu indirilmesi veya bindirilmesi sırasında işlevini tam olarak yapamamaktadırlar. Sorun bundan kaynaklanmaktadır. Bu hususunda bilinmesini özellikle isterim diyen başkan Özdemir, şoförlerimizden bir de bağımlılık testi isteniyor. Bu test sadece bizden isteniyor. Diğer meslekleri icra etmekte olanlardan neden istenmediğini merak ediyoruz. Onlarında böyle bir testten geçmeleri geriyor. Çünkü onlarda her zaman insanlara muhatap oluyorlar açıklamasıyla basın toplantısını sonlandırdı. Ve basın mensuplarının sorularını cevapladıktan sonra da katılımları için teşekkür etti.