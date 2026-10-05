Akyazı Devlet Hastanesi’nde EEG Çekimlerine Başlandı

Akyazı Devlet Hastanesi’nde EEG çekimleri yapılmaya başlandı. Nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde önemli bir yere sahip olan EEG hizmeti,

Akyazı Devlet Hastanesi’nde EEG çekimleri yapılmaya başlandı. Nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde önemli bir yere sahip olan EEG hizmeti, Akyazı ve çevresinde yaşayan vatandaşların kullanımına sunuldu.

Akyazı Devlet Hastanesi’nde nörolojik hastalıkların tanı ve takibinde kullanılan Elektroensefalografi (EEG) çekimlerine başlandı. Yeni hizmetle birlikte, EEG tetkiki gereken hastaların bu işlem için komşu ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına gitmesine gerek kalmadan tetkiklerini Akyazı’da yaptırabilmeleri sağlandı.

Beynin Elektriksel Aktivitesini Kaydediyor

EEG, beynin elektriksel faaliyetlerini ölçerek beyin dalgalarının kaydedilmesini sağlayan bir tetkik yöntemidir. Çekim sırasında hastanın saçlı derisine yerleştirilen küçük elektrotlar aracılığıyla beyindeki elektriksel aktiviteler algılanır ve bilgisayar ortamında kaydedilir.

Özellikle epilepsi, uyku bozuklukları ve bazı nörolojik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılan EEG, hekimlerin tanı ve takip süreçlerine önemli katkı sağlıyor. Akyazı Devlet Hastanesi Nöroloji Polikliniği’nde muayene olan ve uzman hekim tarafından EEG çekimi uygun görülen hastalar, ilgili birimden randevu oluşturarak bu hizmetten yararlanabilecek.

EEG hizmetinin Akyazı’da sunulmaya başlanmasıyla birlikte bölge halkının ihtiyaç duyduğu önemli bir nörolojik tetkike daha kolay ve erişilebilir şekilde ulaşması hedefleniyor.