Birincioğlu Veda ve Teşekkür İçin Geldi

​​​​​​​Geçtiğimiz günlerde ailevi nedenler ileri sürerek istifa eden ve tüm sevenlerini verdiği bu karar nedeniyle üzüntü içinde bırakan Kızılay Akyazı Şube eski başkanı Mustafa Birincioğlu, görevdeyken

Geçtiğimiz günlerde ailevi nedenler ileri sürerek istifa eden ve tüm sevenlerini verdiği bu karar nedeniyle üzüntü içinde bırakan Kızılay Akyazı Şube eski başkanı Mustafa Birincioğlu, görevdeyken Kızılay’a gösterilen ilgi ve yaptıkları haberlerinden dolayı Yenigün Gazetemiz ile Bizim Akyazı İnternet Sitemize bir veda ve teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında başkan olduktan ve Akyazı’nın Şubeye dönüştürülmesinden sonra yaptıkları çalışmalardan ve elde ettiği başarılarından bahseden Birincioğlu, bu süre zarfından gerek bağış toplamada, gerekse kan bağışlarının toplanmasında ve Türkiye genelinde çok iyi bir konuma gelmeleriyle ilgili olarak yaptığınız haberler için şahsım ve yönetim kurulu üyelerim adına teşekkür ediyorum dedi ve hem Gazetemize, hem de internet sitesine teşekkür etti ve başarılarının artarak sürmesi temennilerinde bulundu.

Gazetemiz Akyazı temsilcisi Salim Özyılmaz ve Bizim Akyazı İnternet Sitesi sahibi Kenan Certel de Birincioğlu’nun yaptığı bu ziyareti için kendisine teşekkür ettiler, başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sundular.