Çalışmaları yerinde izliyor

Akyazı’da alt yapı (içme suyu boruları) çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla Belediye hizmet binası önü ile Bankalar Caddesinde sürmekte olan o çalışmaları

Akyazı’da alt yapı (içme suyu boruları) çalışmaları devam ediyor. Şu an itibarıyla Belediye hizmet binası önü ile Bankalar Caddesinde sürmekte olan o çalışmaları belediye başkanı Bilal Soykan adım adım izliyor, takip ediyor ve yetkililerden yapılan veya yapılacak olan iş ve işlemlerle ilgili geniş bilgiler alıyor.

Belediye başkanı Soykan’ın önceki gün yaptığı “çalışmaların yerinden izlenmesi” ne Akbalık Mahalle Muhtarı Rüstem Bilgi ile Salihiye Mahalle Muhtarı Hüseyin Yıldırım’da başkan Soykan’a eşlik ettiler ve onlarda yetkililerin verdiği bilgilerden yararlandılar.

Belediye başkanı Bilal Soykan, çalışmanın aralıksız sürdüğüne dikkat çekerek, değerli hemşehrilerimiz çalışma süresi içinde biraz zorlanacaklar ama önümüz günlük güneşlik olacaktır. Buna inansınlar dedi.