Akyazı Kızılay’dan Kan Bağışçılarına Teşekkür Belgesi

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesinin talebi üzerine Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen teşekkür ve takdir belgelerinin yanı sıra

Kızılay Akyazı Şubesinin talebi üzerine Kızılay Genel Merkezi tarafından gönderilen teşekkür ve takdir belgelerinin yanı sıra plaketleri de düzenlenen sade bir törenle verildi.

“Mahallenin gücü bağışıyla büyür” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen kan bağışında Akyazılılar dün (Çarşamba günü) 131 ünite kan bağışında bulunarak önemli sayılabilecek katkı sağlamış oldular.

Bu bağış süresince de Kuzuluk İşmont Halil İbrahim Anadolu Lisesi öğrencileri de çarşıda dolaşarak ve insanlarla bire bir konuşarak bağış ekibine destek verdi ve bu destekle birlikte toplanan kan bağışları da yetkililerin yüzlerini güldürdü.

Kızılay Akyazı Şubesinin çiçeği burnunda yeni başkanı Sedat Martin’de yaptığı açıklamada bağışçılara ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti ve sözlerini iyilik sensiz olmaz diyerek tamamladı.

Belediye başkanı Bilal Soykan’da dün 20 kez kan bağışında bulundu ve takdir belgesini Kaymakam Mustafa İkbal Eşki’nin ellerinden aldı.