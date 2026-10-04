AKYAZI’LI ERDEM AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

Akyazı İlçesinin köklü ailelerinden erdem ailesi Koca çınarları Cevat Erdm’i kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Akyazı İlçesinin köklü ailelerinden erdem ailesi Koca çınarları Cevat Erdm’i kaybetmenin acısı ile sarsıldı.

Cumhuriyet Mahallesi halkından, Merhum Nuri Erdem’in kardeşi, Hayati ve Hayri Erdem’in amcaları, Recep Erdem ve Ülkü Erdem’in'in babası, Cevat Erdem vefat etti.

95 yaşında hayatını kaybeden Cevat Erdem yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekteydi.

Cenazesi Gazi Süleymanpaşa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Merkez Aile mezarlığında toprağa verildi.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.

Taziye : Oğlu Recep ERdem: +90 532 623 62 92