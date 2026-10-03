Bosna’dan Akyazılılara geçmiş olsun dileği geldi

​​​​​​​Temmuz ayı içinde bir turnuvaya katılmak için Akyazı’ya gelen ve bu arada Belediyeyi ve Belediye başkanı Bilal Soykan’ını da makamında ziyaret ederek ağırlanan Sarajevo Kulübü

Temmuz ayı içinde bir turnuvaya katılmak için Akyazı’ya gelen ve bu arada Belediyeyi ve Belediye başkanı Bilal Soykan’ını da makamında ziyaret ederek ağırlanan Sarajevo Kulübü tarafından Akyazı belediyesine yaşanan sel afeti nedeniyle Akyazı halkına ve size en içten geçmiş olsun ve dayanışma duygularımızı gönderiyoruz başlığını taşıyan bir mesajı geldi.

Mesajlarında ayrıca şu görüşlere de yer verildi. “ Akyazı ve Sakarya’da bulunduğumuz günler içerisinde bizlere gösterilen büyük misafirperverliği, samimiyeti ve dostluğu hiçbir zaman unutmayacağız. Bu nedenle yaşanan bu zor günlerde Akyazı halkının yanında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyoruz.

Bizim için Sarajevo ile Akyazı arasındaki bağlar sadece sporla sınırlı değildir. Bu bağ dostluk, kardeşlik, karşılıklı saygı ve insani dayanışma üzerine kurulmuştur.

Bu vesile ile sel afetinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, zarar gören yolların, köprülerin ve alt yapının en kısa zamanda yeniden inşa edilmesini diliyoruz.

Bu zor günlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde en kısa sürede aşılacağına inanıyoruz. Akyazı’nın Saray Bosna da dostlardı vardır.

Saygı ve dostluklarımızla.

Faruk Hadzoviç

Spor Kulübü Miade Nade Sarajivo başkanı

Sarajevo Eylül 2026 “

Belediye başkanı Bilal Soykan’da gönderilen ve mesaj için kulüp başkanı ve camiası ile Saray Bosnalılara teşekkür etti ve bu dayanışmamız ömür boyu sürecektir açıklaması yaptı.