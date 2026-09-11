BAL LİGİNE YÜKSELEN AS AKYAZI FEVZİ BORA’YA TESLİM

​​​​​​​15 yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselme başarısı gösteren AS Akyazıspor’da yeni başkan Feyzi Bora oldu.

15 yıl aradan sonra yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselme başarısı gösteren AS Akyazıspor’da yeni başkan Feyzi Bora oldu.

Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde yapılması planlanan genel kurulun, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bir hafta sonrası cuma günü saat 15.00’e ertelenmişti.

As Akyazıspor’da bugün Sosyal Gelişim Merkezi toplantı salonunda saat 15.00 te yapılan genel kurulda eski başkan Şamil Türkan bir selamlama konuşması yaptı,Daha sonra kürsüye gelen genel kurulda aday olduğunu açıklayan Ak Belde AŞ genel müdürü Feyzi Bora bir konuşma yaparak yeni yönetim kurulunu açıkladı

Konuşmalar sonrası yapılan seçimlerde Feyzi Bora As Akyazısporun yeni başkanı oldu. İşte As Akyazıspor’un yeni yönetim kurulu üyeleri.

Başkan; Feyzi Bora

Yönetim kurulu asil üyeleri

Adem Aydın, Faik Serkan Atilla, Adem Hızal, Abdulkadir Yıldırım, Gökhan Yorulmaz, Naim Yolcu, Oğuz Zorlu, Ahmet Savaş,Bilal Özenç, Mustafa Demiralay, Veysel Işık, Emre Özdemir, Naim Bekdemir, Engin Eroğlu, Ercan Konur, Keramettin Öztürk, Hüseyin Furuncu, Ömer Akdağ.