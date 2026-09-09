Gözyaşları arasında Ordu Fatsa’ya uğurlandı

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ın eşi Emine Meydan yakalandığı amansız hastalıkla yaptığı amansız mücadeleyi

Akyazı İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan’ın eşi Emine Meydan yakalandığı amansız hastalıkla yaptığı amansız mücadeleyi kaybedip hayatını kaybetmesi derin üzüntü yarattı.

Akyazı Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Emine Meydan, Cumhuriyet Mahallesindeki evinden helallik alındıktan ve duası yapıldıktan sonra getirildiği Gazi Süleyman Paşa camiinde öğleyin kılınan namaz ve sonrasında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Ordu Fatsa’ya uçakla uğurlandı.

Emine Meydan’ın cenaze törenine Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki başta olmak üzere İl ve İlçe Tarım Müdür ve çalışanları, Kamu personeli, STK başkanları, Muhtarlar ve kalabalık cemaat katıldı.

Merhum Emine Meydan’a Allah’tan rahmet, Meydan ailesine, yakınları ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. BİZİM AKYAZI

TAZİYE: Veysel Meydan: 05443764952