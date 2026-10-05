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Vefat
Giriş Tarihi : 05-10-2026 19:50

KÜÇÜCEKLİ TINAZ KARDEŞLER ASIRLIK ÇINARLARI BABALARINI KAYBETTİ

​​​​​​​Akyazı Küçücek Cumhuriyet Mahallesi halkından, Salih ve İbrahim Tınaz'ın babaları, Cemal ve Kemal Tınaz'ın abileri, Asırlık

KÜÇÜCEKLİ TINAZ KARDEŞLER ASIRLIK ÇINARLARI BABALARINI KAYBETTİ

Akyazı Küçücek Cumhuriyet Mahallesi halkından, Salih ve İbrahim Tınaz'ın babaları, Cemal ve Kemal Tınaz'ın abileri, Asırlık Çınarları Cavit Tınaz vefat etti.

95 yaşında hayatını kaybeden Cavit Tınaz’ın Cenazesi bugün Küçücek Merkez Camii'nde kılınan öğlen namazına müteakip Merkez Aile mezarlığında toprağa verildi.

Küçücek ve Akyazı’nın en eski esnaflarından olan Cavit Tınaz uzun bir zamandır hasta olup tedavi görüyordu.

Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar niyaz ederiz. Mekanı cennet olsun.

Taziye: Oğlu Salih TINAZ : 05317158116

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