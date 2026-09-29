KARDEŞLER ARASINDAKİ ALACAK VERECEK TARTIŞMASINDA KAN DÖKÜLDÜ

Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi’nde alacak verecek tartışması abi kardeş arasında çıkan kavgada ağabeyini tabancayla vurularak ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ömercikler Mahallesi 8019. Sokakta meydana gelen E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada E.Ç., yanında bulunan tabancayla ağabeyi G.Ç.’yi kasığından vurdu.
Kasık bölgesine isabet ettiği öğrenilen G.Ç. yaralanırken, şüpheli E.Ç. olay yerinden kaçmıştı.
Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi Ömercikler Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.