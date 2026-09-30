Yeni Parti Akyazı İlçe kongresi yapıldı Mustafa Sağır güven tazeledi 30 eylül 2026

​​​​​​​Yeni Partinin ilk kuruluş kongresi yapıldı. Sosyal Gelişim Merkezinde yapılan genel kurul, Adapazarı Yeni Parti yeni İlçe başkanı seçilen Selen Yavuz tarafından yönetildi.

Yeni Partinin ilk kuruluş kongresi yapıldı. Sosyal Gelişim Merkezinde yapılan genel kurul, Adapazarı Yeni Parti yeni İlçe başkanı seçilen Selen Yavuz tarafından yönetildi. Yardımcılıklarını ise P.Ova ,Yeni Parti İlçe başkanı Murat Salih ve Volkan Yavaş yaptılar.

Saygı duruşu ve istiklal marşının söylenmesi ile başlayan kongre yönetim kurulunun faaliyet ve hesap raporlarının okundu ve ardından yapılan oylamayla kabul edilmesiyle devam etti.

Eski CHP İlçe başkanı Mithat Baştan ve Karapürçek Yeni Parti İlçe Başkanı Veysel Günbay birer konuşma yaptıktan sonra, Başkanlığa aday olan Mustafa Sağır ile Nülifer Günsel’in konuşmaları takip etti.

Genel kurul, Adaylardan Nülifer Günsel’in divana teslim ettiği evraklarında ve listesinde de bazı eksiklerin bulunması nedeniyle bir müddet durdu. Genel kurula biraz geç katılan İl Başkanı Oğuzcan Curoğlu’nun eksikliklerden kaynaklanan ve meydana gelen krizi aştıktan sonra genel kurul kaldığı yerden devam etti.

Krizden sonra divan başkanı görevi seçim işlerine devretti ve onların gözetiminde yapılan gizli oylamada CHP’den Yeni Partiye geçen başkan Mustafa Sağır kongreye katılan ve oy veren 168 üyenin 144’ünü alarak Yeni Partinin Akyazı İlçe başkanı oldu. Diğer aday Nülifer Günsel ise 24 oyda kaldı.

Genel kurula İl başkanı Oğuzcan Curoğlu, bazı ilçe başkanları, misafirler ile delegeler katıldı.

.