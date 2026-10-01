Başkan Soykan uyumadan 48 saattir sahada

Son yağışların en fazla zarar gördüğü İlçelerden biri de Akyazı’d 130 Kg. yağış düşmesiyle birlikte Akyazı’da mevcut tüm derelerin taşması ve meydana gelen selde insanlar, ekili veya

Son yağışların en fazla zarar gördüğü İlçelerden biri de Akyazı’d 130 Kg. yağış düşmesiyle birlikte Akyazı’da mevcut tüm derelerin taşması ve meydana gelen selde insanlar, ekili veya boş araziler olumsuz olarak etkilendiler. Birçok evi sular bastı ve araziler sel suyu nedeniyle büyük zarar gördü. İnsanlar sel sularının bahçelerine kadar gelmesi nedeniyle evlerine girip çıkmakta bir hayli zorlandılar.

Belediye başkanı ve belediye çalışanları teyakkuzdalar

Aşırı yağışlar nedeniyle İlçedeki tüm derelerin taşması ve Akyazı’nın özellikle ovada bulunan mahallelerinin sular altında kalması, yükseklerde de bulunan bazı mahallelerde heyelanların olması ve yolların gidiş ve gelişlere kapanması, Mudurnu deresinin yükselmesi nedeniyle Taşburun köprüsü ile Çatalköprü köprüsünün trafiğe kapatılması, bu yollardan gidip gelmek zorunda kalan sürücüleri, hatta yayaları bile bir hayli zorlandılar.

Kuzuluk Kaplıcaları

Kuzuluk kaplıca mevki yağışlardan en fazla etkilenen yerlerden biri oldu. Kaplıcanın merkezi tamamen taşan sularla doldu, dükken v e işyerlerini sular bastı. Belediyeyle birlikte işyeri sahipleri ve orada yaşamlarını sürdürmekte olan insanlar olumsuzluğu ortadan kaldırman için büyük gayret gösterdiler.

Yağışların zarar görenlerden bir konu da içme suyu şebekesi oldu. Sel sularının boruları koparması nedeniyle Kuzuluk susuz kaldı. SASKİ’nin uzun çalışmaları sonrası arıza giderildi ve böylece Kuzuluk susuzluktan kurtuldu.

Bu olumsuzluklar üzerine harekete geçen Akyazı Kaymakamlığı ve Akyazı belediyesi bütün imkanları ile teyakkuza geçtiler ve zorda kalan insanlara zaman geçirmeden bütün imkanları ile yardıma koştular.

Özellikle de belediye başkanı Bilal Soykan’ın ekibiyle birlikte 48 saattir sahada olması ve sel nedeniyle zarar görenlerin yardımına koşması da dikkat çeken hususlardan biri olarak kayıtları geçti.

Bazı okullar bir gün tatil edildi

Selden en çok zarar gören yerlerden Kuzuluk ve Yağcılar Mahallelerinde bulunan ilk ve ortaokullar bir gün tatil edildi. Özellikle Yağcılar İlkokulundaki öğrencilerin bir gün önce, yükselen dere suyunun okul bahçesine kadar ilerlemesi nedeniyle bir hayli korku ve güçlük çektiler ve öğrenciler okul idaresi, belediye ve Yağcılar Mahalle sakinlerinin yardımları ile okullarından tahliye edilerek evlerine sağlıklı bir şekilde geri gitmeleri sağlandı.

Heyelan da yolları kapadı

Aşırı yağışlar bazı yerleşim yerlerinde toprak kaymalarına neden oldu. Heyelan nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı. Belediye kısa zamanda bu yolların tekrar açılması için yoğun çaba gösterdi ve kapanan yolları açtı.

İlçe merkezinde durum

İçme suyu borularının değiştirilmesi ile ilgili olarak başlatılan çalışmaları nedeniyle İlçe merkezinde yaşayan insanları meydana gelen olumsuz hava şartları bir hayli zorda bıraktı.

Kepçe vurulan o yerlerdeki çalışmaların halen devam ediyor olması yağışlardan olumsuz olarak etkilendi. Şehir merkezinde yaşayan ve her hangi bir nedenle ilçe merkezine gelenleri etkiledi.

Başkan Soykan’ın açıklaması

Yağışlar ve sonrası ile ilgili Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan şu açıklamayı yaptı.

“ Yağışların başladığı ilk günden itibaren Akyazı belediyesi olarak teyakkuza geçtik ve ayaktayız. Büyükşehrimiz, SASKİ ve DSİ’mizle birlikte çalışmalarımızı o gün yani Pazartesi gününden beri halen de sürdürüyoruz.

Son iki günden İlçemize metrekareye 130 Kg. yağış düşmüştür. Yağışlar nedeniyle Şerefiye, Güzlek ve Yeniköy Mahallerimiz başta olmak üzere yüksek yerlerde bulunan yerleşim alanlarımızda çok sayıda heyelan meydana gelmiştir. Ayrıca, Çatalköprü, Yağcılar, Alaağaç, Gebeş, Bedil Kazancı ve Altındere Mahallelerimiz ile Kuzuluk Mahallemizde su baskınları ve taşkınlar yaşanmıştır. Bunun dışında merkez Mahallerimizde ise yağışın çok fazla olması sebebiyle bazı ev ve bahçeler sular altında kalmıştır. Yine İlçe merkezimizde devam etmekte olan alt yapı çalışmaları nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana gelmiştir.

Yüksek Mahallelerimizde fındık üreticilerimizin bahçelerinde, ova mahallerimizde ise fidanlık ve bahçelerinde yağıştan kaynaklı olarak zararlar meydana gelmiştir. Tarım arazilerimizde de bazı hasarlar oluştu.

Büyükşehir belediyemiz, SASKİ ve DSİ ekiplerimizle birlikte bu olumsuzlukları gidermek için tüm imkanlarımızı seferber ederek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Hemşehrilerimizin ihtiyaç duydukları her noktada olmaya ve yaraları birlikte sarmaya devam ediyoruz. Rabbim İlçemizi ve tüm hemşehrilerimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”