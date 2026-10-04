Otomobil ile Motosiklet çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

​​​​​​​Akyazı Kabakulak Mahallesi’nde bir otomobil ile Motosiklet çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü 76 yaşındaki Necdet Angın

Akyazı Kabakulak Mahallesi’nde bir otomobil ile Motosiklet çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü 76 yaşındaki Necdet Angın hayatını kaybederken Otomobil sürücüsü Hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Akyazı Kabakulak Yahyalı yolu mevkiinde 76 yaşındaki Necdet Angın idaresindeki motosiklet, otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdiler, bölgeye Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen Ambulans Sağlık ekipleri Motosiklet sürücüsü yaşlı adama yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken yaralı Otomobil sürücüsü Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.