​​​​​​TARIMCILAR SAHADA

​​​​​​​İl Tarım Müdürü Asım Baş, Müdür yardımcısı Zeyni Aktaş, Tarsim Bölge Müdürü Erhan Karakuş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Sakarya İl Koordinasyon kurulu ve Akyazı Ziraat Odası

İl Tarım Müdürü Asım Baş, Müdür yardımcısı Zeyni Aktaş, Tarsim Bölge Müdürü Erhan Karakuş, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Sakarya İl Koordinasyon kurulu ve Akyazı Ziraat Odası başkanı Ali Şener Bayraktar ile İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, birlikte Akyazı’da selden ve yağışlardan etkilenen alanlarda incelemelerde bulundular ve vatandaşlarla konuşarak dertlerini ve isteklerini dinlediler.

Sakarya tarımının önde gelen yetkilileri, son yağışların Marmara bölgesinde olduğu gibi Akyazı İlçesinde de bir hayli etkili olmuş ve İlçeden geçmekte olan bazı derelerin taşması sonucu da ekili veya boş bulunan arazilerde de bazı tahribatlar yapmıştır. Bizlerde doğal afatın Akyazılılara yaşattığı tahribatları yerinde görmek ve vatandaşlarımızla birebir konuşarak dertlerini dinlemek ve isteklerini öğrenmek için bugün sahadayız. Yağışlar ve sonrasında oluşan su taşkınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz ve elde ettiğimiz verileri de en kısa sürede en üst makamlara arz edeceğiz açıklaması yaptılar.