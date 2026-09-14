İlk ziller çaldı okullar cıvıl cıvıl

​​​​​​​2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da ilk zillerle birlikte başladı. Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 18 bin 515 öğrenci ders başı yaptı.

2026-2027 eğitim öğretim yılı, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü tüm Türkiye’de olduğu gibi Akyazı’da da ilk zillerle birlikte başladı. Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 18 bin 515 öğrenci ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılında Akyazı’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde binlerce öğrenci yeniden okul sıralarıyla buluştu. Dersler başladı.

Okulların açılması ile birlikte İlköğretim haftası da başlamış oldu. İlköğretim Haftasının başlaması dolayısıyla Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene İlkokullardan temsili öğrenciler ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı. Törende Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can 2 öğretmenle birlikte Atıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Ardından topluca İstiklal Marşı okulndu.

İlçede özellikle öğrencilerin eğitim hayatındaki önemli geçiş dönemlerini oluşturan okul öncesi, 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıflarda eğitim görecek öğrenci sayıları şöyle:

Okul öncesi: 1.535 öğrenci,1’inci sınıf: 1.575 öğrenci,5’inci sınıf: 1.510 öğrenci,9’uncu sınıf: 1.479 öğrenci olmak üzere Akyazı’da temel eğitim kapsamında bulunan okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda toplam 13 bin 234 öğrenci eğitim görecek. Ortaöğretim (lise) kademesinde ise toplam 5 bin 281 öğrenci ders başı yaptı.

Böylece 2026-2027 eğitim öğretim yılında Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda toplam 18 bin 515 öğrenci, yeni eğitim öğretim yılının heyecanını yaşayacak.

İlköğretim Haftası dolayısı ile 17 Eylül 2027 Perşembe günü İnönü İlkokulunda protokolün katılımı ile Resmi tören düzenlenecek. Törende İlköğretim haftasının anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirler okunacak. Hafta içinde okukllarda da ilköğretim haftası ile ilgili etkinliklere yer verilecek.