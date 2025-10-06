YILMAZ VE FAZLIOĞLU AİLELERİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​İlçemiz Altındere Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Yusuf Fazlıoğlu'nun eşi, Ali Fazlıoğlu'nun annesi, merhum Fuat , Doktor Yaşar, Metin ve Ramazan Yılmaz'ın teyzeleri vefat etti.

İlçemiz Altındere Cumhuriyet Mahallesi halkından merhum Yusuf Fazlıoğlu'nun eşi, Ali Fazlıoğlu'nun annesi, merhum Fuat , Doktor Yaşar, Metin ve Ramazan Yılmaz'ın teyzeleri vefat etti.

Cenazesi bugün Altındere Cumhuriyet Mahallesi Camii'nde kılınan öğlen namazı ve ardından kılınacak cenaze namazını müteakip aile mezarlığında defnedildi.

Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet Fazlıoğlu ve Yılmaz aileleri ile sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanını cennet olsun. BİZİM AKYAZI

Taziye : Ali FAZLIOĞLU - 05437464583