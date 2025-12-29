BARUTÇU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ

​​​​​​​Bir dönem Anavatan Partisinden Akyazı Belediye Başkan adayı, Sakarya Milletvekili adayı olan, İl genel meclis üyeliği yapan, Akyazı siyasetinde derin izler bırakan, görev yaptığı sürece partili

Bir dönem Anavatan Partisinden Akyazı Belediye Başkan adayı, Sakarya Milletvekili adayı olan, İl genel meclis üyeliği yapan, Akyazı siyasetinde derin izler bırakan, görev yaptığı sürece partili partisiz gözetmeksizin gelen her vatandaşa yardımcı olmaya çalışan örnek siyaset adamı, Akyazı ve Sakarya’da herkesin tanıdığı ve sevdiği değerli insan Mehmet Barutçu İstanbul’da tedavi gördüğü Hastanede hayatını kaybetti.

Barutçu uzun bir süreden beri boğazındaki bir rahatsızlıktan dolayı tedavi görüyordu.

Merhum Mehmet Barutçu’nun Cenazesi yarın Öğle Namazına müteakip Gazi Süleyman Paşa camiinde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecektir.

Merhum Mehmet Barutçu’ya Akkah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI