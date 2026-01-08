10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü kutlanıyor.

​​​​​​​10 Ocak günü çalışan gazeteciler için önemli bir gündür. Geçmiş yıllarda ayrı ayrı kutlanmakta olan bu gün bu yıl birlikte kutlanacak.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Müjdat Çetin, RATED Başkanı Remzi Adıyaman ve AGD Başkanı Mustafa Gümüşel’ín ortaklaşa aldıkları bir kararla bu yıl ki çalışan gazeteciler günü birlikte ve bir araya gelinerek kutlanacak.

Kutlama da Gazeteciler 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 10.00da Elegant Cafe’de verilecek olan sabah kahvaltısına katılacaklar, sonra 11.30 da Meydanda kan bağışında bulunulacak ve daha sonra da Sapanca da Sapanca Gölü su altı fotoğraf Sergisinin açılışına katılacaklar.