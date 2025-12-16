Futsal maçları ödüllerle son buldu

​​​​​​​Akyazı’da gerçekleşen futsal futbol maçları, dağıtımları yapılan ödüllerle son buldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen okullar arası kızlar ve erkekler futsal maçları sona erdi.

Sonuçlar şöyle oldu; Yıldız Erkeklerde TOBB Hüsamettin Bayraktar Ortaokulu, Genç Erkeklerde Akyazı MTAL, Genç kızlarda Akyazı Anadolu Lisesi, Küçük Erkeklerde de Akyazı İmam Hatip Ortaokulu birinci oldular.

Diğer sıralamalar şöyle oldu;

Yıldız Erkeklerde 2- Akyazı İmam Hatip Ortaokulu 3- Paris Ortaokulu ve 3- Kuzuluk Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu.

Genç Erkeklerde 2- Eyyüp Genç Fen Lisesi, İmam Hatip Anadolu Lisesi, 3- Anadolu Lisesi ve 3- Ahi Evran MTAL.

Genç Kızlarda; 2- İşmont Halil İbrahim Bildirici Lisesi, 3- Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi ve Konuralp Anadolu Lisesi.

Küçük Erkeklerde; 2- İnöna Ortaokulu, 3-Atatürk Ortaokulu ve 3- Ali Altıparmak Ortaokulu.

Ödül dağıtımında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can, turnuva boyunca ortaya konulan centilmenlik, takım ruhları ve kazanma azmi ve hırsları sizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. İyi bir iş yaptığımızı umuyor ve bütün takımları yürekten kutluyorum dedi.