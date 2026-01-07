Kan bağışladılar Teşekkürü aldılar 

​​​​​​​Aralık 2025 ayı başlarında kan bağışında 57 ünite kan bağışında bulunan Akyazı sanayi esnafı adına teşekkür için Madeni Sanatkarlar Odasına bir ziyaret yapıldı.

Kızılay Sakarya başkanı Cevdet Koç, kan bağış kazanım uzmanı Hasan Yılmaz ve Kızılay Akyazı Şube başkanı Mustafa Birincioğlu’ndan kurulu heyet yapılan kan bağışı münasebetiyle Madeni Sanatkarlar Odası bakanı Sezgin Durmuş’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında konuşan Sakarya Kızılay Başkanı Cevdet Koç, yapılan kan bağışı için sanayi esnafına teşekkür için bu ziyareti yapıyoruz dedi ve yapılan bu teşekkürün Esnafa ulaştırılmasını istedi.

Gelen heyete ev sahipliği yapan Akyazı Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Sezgin Durmuş’ta yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve getirdiğiniz teşekkür kendilerine mutlaka ulaştırılacaktır dedi.