Başkan Soykan etkinliğe katıldı

Akyazı belediye başkanı Bilal Soykan geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan ve hizmete alınan Dokurcun Mahallesinde ki futbol sahasında düzenlenen turnuvaya katıldı, hem futbol oynadı hem de dostları ile hasret giderdi.

Yaptığımız spor kompleksi içinde yer alan futbol sahasında oynan turnuva maçlarını izledik. Adeta futbola doyduk. Voleybol sahasını gezdik voleybol oynadık. İzleyenlerin heyecanını gördükçe ne kadar güzel bir işe imzamızı attığımızı daha da iyi görmüş olduk dedi ve bütün takımlara ve özellikle de gençlere başarı dileklerini gönderdi.