Çiçekli ve Kalaylı’nın Vali olmaları sevindirdi

12.02.2018 ve 17.09.2018 ayları arasında Akyazı’da Kaymakamlık yapmış olan Mehmet Fatih Çiçekli ’ nin Ardahan Valisi ve ondan evvel göreve başlayan ve 12.02.2016-13.01.2018 tarihleri arasında Kaymakamlık yapan Ömer Kalaylı’nın Kilis Valisi olarak görevlendirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı imzası ile de tasdiklenmesi Akyazı’da derin sevinç ve mutluluk yaşattı.

İki eski Kaymakamının Vali olması üzerine Akyazılılar “Ne de olsa onlar Akyazı’da görev yaptılar” diyerek Akyazı bu gibi konularda bir hayli iddialı olduğunu da kanıtlamış oldu dediler