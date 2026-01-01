Akyazı Gençlik Merkezi Teknofest grubu oluşturuyor

​​​​​​​Akyazı Gençlik Merkezi Müdürlüğü 2025 Teknofest Türkiye Şampiyonu takım liderliği eşliğinde, “geleceğin teknoloji yıldızlarını arıyoruz” sloganı ile bir çalışma başlattı.

Projede yer almak isteyenler için Katılım Şartları:

???? 14–17 yaş arası kız ve erkek öğrenciler

???? Takımlar hâlinde çalışmaya yatkın

???? Takım ruhuna sahip

???? Teknolojiye ilgi duyan ve bu alanda yeterliliği olan

???? İş birliğine açık, üretmeyi seven

???? Son Başvuru Tarihi: 9 Ocak 2026

???? Başvuru: Gençlik Merkezimizin Instagram sayfasındaki bio’daki link üzerindenTürkiye Yüzyılı’na imza atacak projelerde sen de yerini al!