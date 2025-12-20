AKYAZI HALK EĞİTİM BASIN MENSUPLARINI AĞIRLADI

​​​​​​​Çalışmaları ile halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda toplumun tüm kesimlerine ulaşmayı hedefleyen Sakarya’da yaygın eğitimin önemli kurumlarından biri olan Akyazı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü geçtiğimiz gün Akyazı’daki basın mensuplarını ağırladı.

Halk Eğitimin merkez binasında yapılan ağırlamaya Akyazı Net, Akyazı Haber, Akyazı Havadis Akyazı Meydan ve Bizim Akyazı temsilcileri katıldı.

Kurum Müdürü Ali Salih Akyüz, Müdür Yardımcıları Salim bilgiç ve Caner Zilcioğlu ve Usta öğreticilerin ev sahipliği yaptığı ağırlamada konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Salih Akyüz Kurumun son 3 yılda yapmış olduğu faaliyetlerde gelinen aşamayı anlattı. Bu yıl 191 kurs açtıklarını bu kurslara kadın ve erkek toplam 889 kursiyer katıldığını söyledi.

Amacımız 23 dalda açtığımız kurslarımızdan daha fazla kişinin yararlanması amacı ile çalışmalarımızı kamuoyuna duyurmaktı. Sizlerden bu konuda destek almak istiyoruz. Dedi. Kurum olarak aile Okulu, Bilişim Teknolojileri, Çocuk Gelişimi ve eğitimi, Din Eğitimi, El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel oyunlar ve zeka oyunları, Geleneksel Türk sanatları, Giyim Üretim Teknolojisi, Güvenlik Hizmetleri, İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, Kişisel Gelişim ve Eğitimi, Kuyumculuk Teknolojisi, Müzik ve Gösteri Sanatları, Okuma Yazma, Ormancılık, Pazarlama ve Perakende, Sağlık, Sanat ve Tasarım, Spor, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme, Ulaşım Hizmetleri, Yabancı Diller ve Yiyecek, içecek Hizmetleri alanlarında kurslar açıldığını söyleyen Müdür Akyüz halkımızın bu kursların çoğundan haberi olmadığını düşünüyoruz. Yayınlarınızla bizlere desteğinizi bekliyoruz dedi.

Daha sonra da Kurumun okul aile birliği olarak düzenlediği basınla buluşması Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Ayşenur Çondul’un Öğrencileri ile birlikte hazırladığı çeşitli yiyecek ve içeceklerden oluşan ürünler misafirlere ikram edildi.

Hep birlikte kurumun gezilmesinin ardından basın mensuplarına teşekkür eden Müdür Akyüz çekilen hatıra fotoğrafı ile konuklarını uğurladı.