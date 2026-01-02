2 OCAK CUMA GÜNÜ DE TAŞIMALI ÖĞRENCİLERE TATİL

Akyazı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Olumsuz hava koşulları nedeniyle 02 Ocak 2026 Cuma günü, Akyazı ilçemizde taşımalı eğitim gören tüm öğrenciler ile aşağıda ismi verilen okulların tüm öğrencileri için eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Bu okulların adları şöyle:
TAŞBURUN İLKOKULU
TAŞBURUN MEHDİ KALKAN İHO
DOKURCUN İLK
DOKURCUN ORTA
DOKURCUN İHO
DOKURCUN ÇPL
DEDELER İLKOKULU
TAŞYATAK İLKOKULU
ŞHT. İ. ÜNLÜTÜRK İLK/ORTAOKULU
TAŞAĞIL İLK/ORTAOKULU
YÖRÜKYERİ İLKOKULU
ŞEREFİYE İLKOKULU