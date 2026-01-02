Eğitim
Giriş Tarihi : 02-01-2026 23:36

2 OCAK CUMA GÜNÜ DE TAŞIMALI ÖĞRENCİLERE TATİL

Akyazı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Olumsuz hava koşulları nedeniyle 02 Ocak 2026 Cuma günü, Akyazı ilçemizde taşımalı eğitim gören tüm öğrenciler ile aşağıda ismi verilen okulların tüm öğrencileri için eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Bu okulların adları şöyle:

TAŞBURUN İLKOKULU

TAŞBURUN MEHDİ KALKAN İHO

DOKURCUN İLK

DOKURCUN ORTA

DOKURCUN İHO

DOKURCUN ÇPL

DEDELER İLKOKULU

TAŞYATAK İLKOKULU

ŞHT. İ. ÜNLÜTÜRK İLK/ORTAOKULU

TAŞAĞIL İLK/ORTAOKULU

YÖRÜKYERİ İLKOKULU

ŞEREFİYE İLKOKULU

