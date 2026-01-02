Anasayfa

2 OCAK CUMA GÜNÜ DE TAŞIMALI ÖĞRENCİLERE TATİL

Akyazı ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Olumsuz hava koşulları nedeniyle 02 Ocak 2026 Cuma günü, Akyazı ilçemizde taşımalı eğitim gören tüm öğrenciler ile aşağıda ismi verilen okulların tüm öğrencileri için eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Bu okulların adları şöyle: TAŞBURUN İLKOKULU TAŞBURUN MEHDİ KALKAN İHO DOKURCUN İLK DOKURCUN ORTA DOKURCUN İHO DOKURCUN ÇPL DEDELER İLKOKULU TAŞYATAK İLKOKULU ŞHT. İ. ÜNLÜTÜRK İLK/ORTAOKULU TAŞAĞIL İLK/ORTAOKULU YÖRÜKYERİ İLKOKULU ŞEREFİYE İLKOKULU