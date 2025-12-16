ASAKYAZISPOR İLK YARIYI LİDER TAMAMLADI

​​​​​​​Sakarya Süper lig maratonun ilk yarısı cumartesi ve Pazar günleri oynana maçlarla son buldu. A grubunda As Akyazıspor, B Gurubunda da Kazımpaşa Birlikspor ilk yarıları gruplarında lider tamamladılar.

Takımların ilk yarı boyunca ortaya koydukları güzel ve bol gollü maçlar maçları izleyenleri mutlu ve memnun etti. İlk yarının son maçında rakibini hem de deplasmanda 5-0 gibi müthiş bir skorla yenerken liderliğini de devam ettirmiş oldu.