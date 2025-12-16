ASAKYAZISPOR İLK YARIYI LİDER TAMAMLADI

Sakarya Süper lig maratonun ilk yarısı cumartesi ve Pazar günleri oynana maçlarla son buldu. A grubunda As Akyazıspor, B Grunbunda da Kazımpaşa Birlikspor ilk yarıları gruplarında lider tamamladılar.
Takımların ilk yarı boyunca ortaya koydukları güzel ve bol gollü maçlar maçları izleyenleri mutlu ve memnun etti. İlk yarının son maçında rakibini hem de deplasmanda 5-0 gibi müthiş bir skorla yenerken liderliğini de devam ettirmiş oldu.
B gurubu lideri olan Kazımpaşa Birliksporda ilk yarının son lig maçında rakibi Çaybaşı Bekirpaşasporu 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü ve aynı As Akyazıspor gibi deplasmanda yenmeyi başaran takımlarımızdan biri oldu. Liglerde oynamakta olan Akyazı’nın Pazarköy Eğitimspor takımı rakibi Harmanlıksporu 4-1 yienerken Alaağaçsqpor ise Sapancaspor’a farklı yenildi ve her iki takımda ilk yarıyı aldıkları bu sonuçlarla kapatmış oldular,