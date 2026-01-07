Kızılay Akyazı Şubesi Yeni yılın ilk toplantısını yaptı

​​​​​​​Kızılay Akyazı Şubesi yönetim ve Denetim Kurulları Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında 2026 yılının ilk toplantısını yaptı.

Kızılay Akyazı Şubesi yönetim ve Denetim Kurulları Mustafa Birincioğlu’nun başkanlığında 2026 yılının ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda 2025 yılı değerlendirildi ve 2026 yılının ilk ayında neler yapılabiliri görüştü. Toplantıya Denetim Kurulu Üyesi Gazeteci Kenan Certel de katıldı.

Toplantı sonunda açıklama başkan Birincioğlu’ndan geldi. Birincioğlu çok başarılı b ir 2025 yılını geride bıraktıkları, bu başarıdan dolayı Yönetim ve Denetim Kurulları ile Kızılay’ın gönüllülerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

2026 yılının dana da başarılı gececiğini belirten başkan Birincioğlu, yaptığımız ve yapacağımız yeni projeleri hayata geçirdiğimizde o beklenen başarı kendiliğinden gelecektir açıklaması yaptı.