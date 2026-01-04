ALAAĞAÇSPOR İLK YARI BAŞKA, İKİNCİ YARI BAMBAŞKA 4-2

​​​​​​​Akyazı Sahasının bakıma alınması dolayısı ile Kuzuluk sahasında oynanan maçta Alaağaçspor güçlü rakibi karşısında ilk yarısı başka ikinci yarısı bambaşka bir oyun sergileyerek

Akyazı Sahasının bakıma alınması dolayısı ile Kuzuluk sahasında oynanan maçta Alaağaçspor güçlü rakibi karşısında ilk yarısı başka ikinci yarısı bambaşka bir oyun sergileyerek rakibini 4-2 gibi farklı bir skorla yenerek hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçta Alağaçspordan Samet, Arifiye Doğanspordan Kaleci Batuhan 2. Sarı karttan oyun dışı kaldı.

Maçın ilk yarısında sahada çok kötü bir alağaçspor vardı. Rakip kaleye gitmekte zorlanan hiçbir varlık gösteremeyen Alaağaçspor ikinci yarıda fırtına gibiydi. Rakibine Biri penaltıdan olmak üzere 4 gol atarak sahadan sildi. Alaağaçspor’dan Ensar 3 gol atarak sahanın yıldızı olmayı başardı. Maç sonu seyircisini selamlayarak galibiyeti kutlayan Alaağaçspor alt sıralardan şimdilik kurtulmuş oldu.

ALAAĞAÇSPOR: Ömer*** Batuhan ** Nurullah*** Mehmet*** Ömer*** Nur Muhammet*** (Emirhan**)(Gaffar**) Samet (Kırmızı kart dk.49) Ferit*** Selim***Okan*** (Yavuz**)Ensar***

ARİFİYE DOĞAN: Batuhan (Kırmızı kart 90+ 5) Furkan** Umut** ( Talha**)Aydın**(Ramazan**)İsmail**Harun** Hüseyin**Oğuz** Yiğit** (Samat**)Mert** Muhammet**

Kırmızı Kart: Dk. 49 Samet (Alaağaçspor) Dk.90+5 Batuhan (Arifiye Doğan)

Goller: Dk.50 Okan , Dk. 52, Dk.82,Dk.90+3 Ensar (Alaağaçspor) Dk.30 Oğuz, Dk.84 Harun (Arifiye Doğan)