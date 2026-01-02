Akyazı’da karla mücadele sürüyor

​​​​​​​Akyazı’da etkili olan kar yağışı sonrasında Akyazı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi tüm hızı ile sürüyor. Tüm ekiplerin vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına sahada olduğunu Belediye Başkanı Bilal Soykan,

Akyazı’da etkili olan kar yağışı sonrasında Akyazı Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi tüm hızı ile sürüyor. Tüm ekiplerin vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına sahada olduğunu Belediye Başkanı Bilal Soykan, çalışmaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi.

Akyazı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçede kar yağışının etkili olmaya başlaması ile birlikte teyakkuza geçerek başladığı kar küreme çalışmalarına ilçe merkezi ve yüksek kesimlerde aralıksız olarak devam ediyor. Kar küreme ve yol açma çalışmalarının yanı sıra tuzlama ve buzlanmaya karşı ilaçlama çalışmaları da ekipler tarafından sürdürülüyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu ifade eden Başkan Soykan, “ 76 mahallemizin tamamında teyakkuz halinde çalışıyoruz. Yüksek kesimli mahallelerimizde birkaç gündür devam eden kar yağış dün ilçe merkezimizde de etkili oldu. Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ve Belediyemizin tüm ekipleri ile kar küreme ve tuzlama çalışmalarımızı gerçekleştirdik ve devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın en ufak olumsuzluk yaşamaması için 7-24 çalışma esası ile sahada olmaya devam edeceğiz. Hemşerilerimizin trafiğe çıkmadan önce araçlarında kış lastiği, zincir, çekme halatı ve kış şartlarına uygun diğer gerekli malzemelerin bulundurmalarını önemle rica ediyoruz.” diye konuştu.