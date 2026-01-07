İlk kongreyi Berberler Odası yaptı

Kendi Ofisinde gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını Manifaturacılar Odası Başkanı ve SESOB Yönetim Kurulu üyesi İsmet Öztürk yaptı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başlayan Kongrede Yönetim Kurulu Faaliyet, Hesap raporları ile tahmini bütçeleri okundu ve kabul edildikten sonra seçimlere geçildi.

Yapılan seçimler neticesinde Hasan Cengiz bir kez daha Akyazı Berberlerinin başkanı olurken, Mustafa Aydın, Kerem Evren, Nermin Özten Yılmaz, Emre Maya, Naim Baş ve Kamil Aydeniz de yönetim kurulu üyesi oldular.

Gökhan Aydın, Mevlüt Baylan, Ahmet Özel, İlhan Karaçayır, Ali Ayaz ve Cengiz Kılıç yönetim kurulu yedek üşyeleri olarak seçilirlerken, Münevver Aydoğdu, Suna Çetindağ ve Elif Gömlekçi de Denetim Kurulu asıl üyesi oldular. Sevda Tekir, Hatice Karpuz ve Ayşe Özdemiroğlu da yedek Denetçi olarak görev yapacaklar. Böylece Denetleme kurulunun asıl ve yedek üyelerinin tamamı bayanlardan oluşmuş oldu.

Yapılan kongreye Akyazı’dan, Adapazarı’ndan ve Çevre İlçelerden çok sayıda Oda başkan ve yöneticileri de katıldı. Hasan Cengiz ve yönetimi misafirlerine güzel bir ev sahipliği yaptılar.

Bu arada Akyazı’daki Odaların seçim takvimi de belirlendi. Buna göre bu ayın 11’inde Bakkalar ve Bayiler Odası, 14’ünde Ağaç İşleri Odası, 18’inde Şoförler Odası, 23’ünde Manifaturacılar Odası, 3 Şubat’ta Gıda Maddeleri Odası ile Esnaf Odası ve 5 Şubat’ta da Madeni Sanatkarlar Odasının seçimleri yapılacak ve böylece Akyazı’da seçimlerde tamamlanmış olacak.