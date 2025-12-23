KONURALP ANADOLU LİSESİNDE ROMAN KAHRAMANLARI ETKİNLİĞİ

​​​​​​​Akyazı Konuralp Anadolu Lisesi “Satırlardan sınıflara uzanan kahramanlarla tanışmaya hazır mısınız” sloganı ile bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik 22 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 10.00 da Batakköy Mahallesindeki okul binasında yapıldı.

Okul öğretmenlerinden Sedanur Öztürk, Özlem Akbulut ve Tuncay Koçak tarafından tasarlanıp mükemmel bir şekilde uygulanan etkinlik öğrencilerin de rollerini güzel yapmalarıyla festivale dönüştü.

Etkinlikte dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerinden oluşan toplam 41 roman tanıtıldı. Bu tanıtımda 70 öğrenci görev aldı.

Festival Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can Batakköy Muhtarı Savaş Öztürk, Gençlik Merkezi Müdürü Recep Kodalak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Müslüm Öz, Serkan Yaşar ve okul müdürleri tarafından yapıldı.

İlk önce Roman kahramanları kıyafetleri ile protokolün geçen öğrenciler daha sonra her roman için düzenlenen reyonlarına geçtiler.

Protokol yet tek bu reyonları ziyaret ederek öğrencilerden bilgiler aldılar. Gerek kıyafetleri ile ve gerekse üstlendikleri rollerini mükemmel bir şekilde yapan öğrenciler izleyenlerde tam not almayı başardılar.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Can ve beraberindekiler okuldan ayrılmadan önce Okul Müdürü ve festivali hazırlayan öğretmenleri ayrı ayrı tebrik ederek kutladı.