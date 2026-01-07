Akyazı belediyesine 80 bin Avroluk destek

​​​​​​​Uzmanlar Platform ailesi adına Yusuf Tursun isimli hayırsever tarafından yurt dışından getirtilen ve 80 bin Avro değerindeki indirme bindirmeyi Akyazı belediyesi belediyesine hediye etti. Akyazı

Belediye Başkanı Bilal Soykan, yapılan yardımın çok iyi bir destek olduğunu söyledi ve hem Uzmanlar Platformuna, hem de Yusuf Tursun’a teşekkür ettiğini açıkladı.