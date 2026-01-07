Fakülte öğrencileri Yangın söndürmeyi öğrendiler  

​​​​​​​SUBÜ’ye bağlı Akyazı Sağlık Fakültesinde eğitimlerini görmekte olan Fakülte ve Yüksek Okulu öğrencilerine “yangın nasıl söndürülür, yangında ne yapılmalı”

Okulun bahçesinde gerçekleşen tatbikat ve sınıflardaki anlatımlar Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Yangın Söndürme, Tahliye ve Tatbikat Eğitmeni Mehmet Enes Sezen tarafından yapıldı. Enes, tatbikatın değerliliğinden bahsetti ve verdiği bilgilerin iyi anlaşılması gerektiği hususları üzerinde durdu.