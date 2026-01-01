İLÇE MİLLİ EĞİTİM' ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR İÇİN TUBİTAK 4008 PROJESİ

​​​​​​​TÜBİTAK 4008 kapsamında Akyazı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, Akyazı Belediyesi ve Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile iş birliği protokolleri imzalandı.

İmzalanan protokollerle; ilçemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerimizin bilim, teknoloji, sanat, spor ve sosyal uyum alanlarında gelişimlerini desteklemeye yönelik etkinliklerin, kurumlar arası iş birliği içerisinde hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Proje kapsamında planlanan uygulamalı atölye çalışmaları ve etkileşimli etkinliklerle öğrencilerin aktif katılım sağlamaları, sosyal etkileşimlerinin ve özgüvenlerinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje faaliyetlerinin,15-19 Haziran 2026 tarihleri arasında Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecektir.

Eğitim, spor ve yerel yönetim iş birliğini esas alan bu anlamlı protokollerin ilçemize ve öğrencilerimize hayırlı olması temenni edilerek, projeye verdikleri desteklerden dolayı Akyazı Belediyesi ile Akyazı İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür edildi.